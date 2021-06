Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Wörrstadt - PKW auf Backsteine gestellt

Alzey (ots)

Am Morgen des 31. Mai musste der Besitzer eines PKWs in der Hermannstraße zweimal hinschauen. Als er zu seinem Fahrzeug ging um zur Arbeit zu fahren, stellte er fest, dass alle vier Reifen abmontiert und entwendet wurden, sein Fahrzeug nur noch auf Backsteinen steht. Wer Beobachtungen in der Nacht vom 30.05.2021, 23:00 Uhr - 31.05.2021, 07:30 Uhr gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Wörrstadt unter 06732/9110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwwoerrstadt@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

