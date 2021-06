Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Framersheim - Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Alzey (ots)

Am gestrigen Tag fuhr gegen 17:30 Uhr ein Kraftfahrzeug in die Kellerstraße, welche im unteren Bereich aktuell gesperrt ist. Beim Wenden stößt o.g. Fahrzeug gegen die Hauswand eines Wohnhauses und beschädigt diese. Der Verursacher verlässt, ohne den Unfall zu melden, die Örtlichkeit. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731/911-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell