Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Motorradfahrer unter Bus eingeklemmt

Framersheim (ots)

Am heutigen Tag gegen 14.10 Uhr befuhr eine Motorradgruppe aus dem Hessischen die Landstraße 406 von Gau-Köngernheim nach Framersheim. Die Motorräder befanden sich hinter einem Linienbus, der zwischen den Ortschaften nach links abbog. Trotz Überholverbot zogen die Motorräder an dem Bus vorbei. Während der Bus derweil nach links lenkte, kam der dritte Motorradfahrer beim Ausweichmanöver zu Fall und rutschte an der linken Seite des Omnibusses vorbei. Der 58jährige Fahrer des Motorrades klemmte sich dabei mit den Beinen unter dem Bus ein, die mitfahrende Sozia stürzte auf die Straße. Beide Personen verletzten sich. Die eingeklemmte Person konnte durch die Rettung unter dem Fahrzeug hervorgezogen werden. Die Verletzten kamen in Mainzer Kliniken. Die Feuerwehren der umliegenden Gemeinden unterstützen die polizeilichen Maßnahmen. Die Straße zwischen den beiden Ortschaften war für die Dauer der Rettungsmaßnahme und polizeilichen Unfallaufnahme für rund 70 Minuten voll gesperrt.

