Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Sachbeschädigung an Pkw, Kratzer auf Fahrerseite

Alzey (ots)

An einem in der Kriemhildenstraße in Höhe der Haus-Nr. 24 abgestellten Pkw wurde am 27.05.2021, in der Zeit von 00:00 bis 12:30 Uhr, der Lack auf der linken Fahrzeugseite durch zwei 30 - 50 cm lange Kratzer beschädigt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731 911-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

