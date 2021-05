Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Ober-Flörsheim - Brand im Zimmer eines Einfamilienhauses

Bewohnerin leicht verletzt

Ober-Flörsheim (ots)

Am gestrigen Abend kam es zu einem Brand im Arbeitszimmer / Büro eines Einfamilienhauses. Die Bewohnerin stellte die Rauchentwicklung fest, nachdem sie vom Joggen wieder heimgekehrt war und versuchte zunächst selbst den Brand zu löschen. Dies blieb allerdings erfolglos und der Brand wurde durch die alarmierte freiwillige Feuerwehr gelöscht. Die Bewohnerin wurde vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

