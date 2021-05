Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: versuchter Legendenbetrug am Telefon

Wörrstadt (ots)

Am Donnerstag, 20.05.2021, kurz vor 16:00 Uhr, erhielt eine 84-jährige Frau aus Wörrstadt einen Anruf ihres angeblichen Sohnes, der angab, eine Frau totgefahren zu haben. Auf Nachfrage, welcher Sohn denn am Telefon sei, gab dieser nur an der ältere zu sein. Die Frau fragte den Anrufer sodann, warum denn seine Stimme so anders sei, worauf der Anrufer das Gespräch beendete.

In jüngster Zeit wurden mehrere Betrugsversuche mittels telefonischer Kontaktaufnahme bekannt, wobei in vielen Fällen der klassische Enkeltrick/Anruf von nahen Angehörigen mit dem sog. Schockanruf und dem Auftreten von falschen Polizeibeamten kombiniert wird.

Um sich vor solchen Betrugsversuchen zu schützen rät die Polizei:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche zunächst nicht erkennen. - Gehen sie keinesfalls auf telefonische Geldforderungen oder noch so inständige Bitten ein. - Notieren Sie sich die Telefonnummer des Anrufers, wenn diese in Ihrem Telefon angezeigt wird. - Melden Sie einen solchen Anruf direkt der Polizei.

