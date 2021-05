Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Meldung über Pkw-Brand, vergessener Lappen als mögliche Ursache festgestellt

Wörrstadt (ots)

Über die Leitstelle der Berufsfeuerwehr Mainz wurde der Polizeiwache in Wörrstadt am Donnerstag, 20.05.2021, 14:43 Uhr, ein Pkw-Brand auf dem Parkplatz an der Verbandsgemeindeverwaltung Wörrstadt mitgeteilt. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung war der "Schwelbrand" im Motorraum des Opel Corsa bereits gelöscht. Wie sich herausstellte, dürfte ein kleiner Öl-Lappen, der im Motorraum liegengelassen wurde, ursächlich gewesen sein. Ein Schaden am Pkw entstand nicht. Die Freiwillige Feuerwehr Wörrstadt war im Einsatz.

