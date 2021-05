Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin

Alzey, Wormser Straße (ots)

Eine 63-jährige Pkw-Fahrerin verließ am gestrigen Donnerstag um 14:30 Uhr das Tankstellengelände in der Wormser Straße um in Richtung Kreisverkehr/Innenstadt zu fahren. In Höhe des Fußgängerüberweges am Kreisel erfasste die Pkw-Fahrerin eine 66-jährige Frau, die mit ihrem Hund die Straße überquerte. Die Fußgängerin kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu.

