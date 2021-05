Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Alzey - Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Alzey (ots)

In Alzey kam es am gestrigen Morgen zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Ein 58-jähriger Alzeyer fuhr mit seinem Fahrzeug in Höhe der Rechenmühle auf die Weinheimer Landstraße und stieß mit einem 21-jährigen Alzeyer aus Richtung Alzey kommend zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell