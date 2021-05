Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Westhofen - Diebstahl von Endpfählen im Weinberg

Westhofen (ots)

In der Zeit vom 27. April bis 1. Mai wurden in der Gemarkung Westhofen, Lage Rotenstein von einem Flurstück, angepflanzt mit Rebstöcken, 56 Endpfähle der Marke Artos EP 2, mit einer Länge von jeweils 2,50 m entwendet. Aufgrund der Länge der Endpfähle, können diese nicht durch Muskelkraft entfernt worden sein, sondern der oder die unbekannten Täter müssen mit Hilfe eines LKW's mit Kran gearbeitet und diese abtransportiert haben. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731/911-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

