Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Flonheim - Diebstahl von Baumaschinen aus Kundenfahrzeug

Flonheim (ots)

In der Nacht vom 09. auf den 10. Mai wurden in Flonheim, Wilhelm-Leuschner-Straße aus einem abgestellten, verschlossenen Fahrzeug mehrere Baumaschinen entwendet. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731/911-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

