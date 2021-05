Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Pkw verursacht Ölspur

Alzey-Heimersheim, K 7 (ots)

Der Fahrer eines Pkw befuhr am Sonntagmorgen, 02.05.2021, die K 7 in Richtung Alzey-Heimersheim. 150 m vor dem Ortseingang kam er von der Fahrbahn ab und beschädigte sich im Bankett offensichtlich die Ölwanne. Auf der weiteren, noch mehrere hundert Meter andauernden Fahrt, verlor der Pkw Öl. Am Auffindeort des Pkw in der Nähe des Bogenschießplatzes konnte der Fahrer nicht angetroffen werden. Zur Beseitigung der Verschmutzungen wurde die Feuerwehr hinzugezogen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell