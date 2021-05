Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsschilder mit Aufklebern beklebt

Alzey (ots)

Durch Zeugen wurde der Polizei Alzey am Sonntag, 02.05.2021, gg. 18:00 Uhr mitgeteilt, dass fünf männliche Personen in der Alzeyer Innenstadt Verkehrs- und Straßenschilder mit Aufklebern bekleben würden. Es stellte sich heraus, dass es sich um Aufkleber mit Bezug zu einer Fangruppierung eines Zweitliga-Fußballvereins handelt. Die Personen konnten in der Innenstadt festgestellt und kontrolliert werden. Die Personen trugen szenetypische Bekleidung und führte eine große Zahl an Aufklebern mit sich. Gegen die Personen wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

