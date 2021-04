Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Bohrhammer von Bosch sichergestellt, Suche nach Eigentümer

Alzey (ots)

Am Dienstag, 27.04.2021, 14:15 Uhr konnte in Alzey, in der Josselinstraße, ein der Polizei bekannter 50-Jähriger angetroffen werden, der einen Gerätekoffer von Bosch mit sich führte. Der Mann konnte keine glaubhaften Angaben über die Herkunft des Koffers sowie des beinhalteten Bohrhammers der Marke Bosch einschließlich Zubehör machen, so dass das Werkzeug sichergestellt wurde. Die Polizei Alzey bittet um Hinweise, ob es am Dienstag, 27.04.2021, oder in den Tagen zuvor zu einem Diebstahl (möglicherweise aus einem Fahrzeug, einer Garage oder Keller) eines solchen Elektrowerkzeuges kam. Hinweise können tel. 06731 911-100 oder per Mail pialzey@polizei.rlp.de an Polizeiinspektion Alzey übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell