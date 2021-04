Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfall, Fahrer unter Alkoholeinfluss

Westhofen (ots)

Am Mittwoch, 28.04.2021, kurz nach 19:00 Uhr, befuhr der Fahrer eines Lieferfahrzeuges die L425/Mainzer Straße von Dittelsheim-Heßloch kommend in Richtung Westhofen. An der Einmündung zur Straße An der Wittgeshohl kam es zur Kollision mit einem Pkw, der aus dieser in die vorfahrtsberechtigte Mainzer Straße einbog. Beim Fahrer des wartepflichtigen Pkw stellten die aufnehmenden Beamten eine merkliche Alkoholisierung fest. Eine Überprüfung ergab einen Atemalkoholwert von 0,56 Prom. Dem 46-jährigen Pkw-Fahrer wurde im Anschluss ein Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt.

