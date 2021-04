Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw, eine Person leicht verletzt

Saulheim, L401 (ots)

Ein 43-jährige Pkw-Fahrer aus Saulheim befuhr am Montagvormittag, 26.04.2021, die L 401 in Richtung Nieder-Olm. Beim Linksabbiegen in die Mainzer Straße in Richtung Saulheim kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw einer 56-jährigen Frau aus Bad Kreuznach, wobei diese leicht verletzt wurde. Die L 401 musste kurzzeitig gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Saulheim sowie die Straßenmeisterei waren zur Unterstützung vor Ort. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell