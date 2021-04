Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Hinweis auf Handel mit Betäubungsmitteln, Durchsuchungsmaßnahmen

Alzey (ots)

Aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung zu einem möglichen Handel mit Betäubungsmitteln aus einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus heraus, führte die Polizei Überprüfungen durch. Die Ermittlungen führten zur Lokalisierung der Wohnung, welche am Mittwoch, 21.04.2021, mit richterlichem Beschluss durchsucht wurde. In der Wohnung konnte der 30-jährige Wohnungsinhaber angetroffen werden. Neben den aufgefundenen Betäubungsmitteln wurden Bargeld, Mobiltelefon sowie ein Baseballschläger und ein Säbel sichergestellt.

