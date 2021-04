Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Garage mit Graffito beschmiert

Wörrstadt (ots)

Der Besitzer einer Garage stellte in der Nacht vom 22. auf den 23. April fest, dass zwei junge Männer im Alter von ca. 18 Jahren mit Spraydosen ein fußballbezogenes Graffito auf die Außenwand seiner Garage sprühen. Die Garage liegt im Sichtfeld der B 420, so dass diese daher als "geeignet" angesehen wurde. Der Geschädigte spricht die beiden Sprayer an, worauf diese zu Fuß die Flucht ergreifen. Die Verfolgung der beiden Täter mit dem Fahrrad bricht der Geschädigte nach verbaler Bedrohung ab. Die beiden jungen Männer seien dunkel gekleidet und sehr sportlich gewesen.

