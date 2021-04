Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt.

Flonheim (ots)

Ein 17-jähriger Fahrradfahrer aus der VG Wöllstein wurde heute gegen 16:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Flonheim leicht verletzt. Der Jugendliche durchfuhr mit seinem Rennrad den Kreisverkehr am Ortsausgang von Flonheim in Richtung Armsheim. Gleichzeitig näherte sich ein Pkw-Fahrer aus Richtung Bornheim dem Kreisverkehr um in diesen einzufahren. Dabei übersah er den bevorrechtigten Radfahrer und es kam zur Kollision, wodurch der 17-jährige zu Boden stürzte. Er zog sich diverse Schürfwunden und möglicherweise eine Fraktur am Fußzeh zu. Durch einen Rettungswagen wurde er zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

