Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Fahnenmast an der Nikolaikirche beschädigt

Alzey (ots)

Die evang. Kirchengemeinde teilte uns heute mit, dass am Sonntag, 18.04.2021, in der Zeit von 21:45 bis 23:45 Uhr, der Fahnenmast am Obermarkt beschädigt wurde. Das Führungsseil wurde zerschnitten, die Fahne selbst blieb unversehrt. Der Fahnenmast muss nun demontiert und das Seil erneuert werden

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731 911-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell