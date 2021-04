Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Diebstahl einer Tasche, Täterin ermittelt

Saulheim (ots)

Nach ihrem Einkauf im ALDI-Markt in Saulheim vergaß am gestrigen Donnerstag, gegen 20:00 Uhr, die 35-jährige Geschädigte ihre Tasche samt Geldbörse und Handy am Einkaufswagen. Als sie den Parkplatz mit dem Auto verlassen hatte, bemerkte dies die Frau und kehrte zurück. Die Tasche am Einkaufswagen war jedoch nicht mehr vorhanden. Die 35-jährige sprach darauf hin ein jüngeres Pärchen an, dass sich in der Nähe aufhielt. Dieses stritt ab, etwas mit dem Verschwinden der Tasche zu tun zu haben. Die angesprochenen junge Frau im Alter von 24 Jahren zeigte jedoch der Geschädigten ihren Ausweis. Nach Verständigung der Polizei in Wörrstadt suchte diese die Adresse der Tatverdächtigen auf. Die 24-jährige räumte den Diebstahl ein und führte die Polizeibeamten zum Ablageort der gestohlenen Gegenstände, so dass diese wieder der Geschädigten ausgehändigt werden konnten.

