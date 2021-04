Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfall mit unter Betäubungsmitteleinfluss stehenden Mofa-Fahrer

Ober-Flörsheim (ots)

Ein 24-jähriger Mofa-Fahrer befuhr am gestrigen Mittwochnachmittag gegen 16:30 Uhr die Wormser Straße in Ober-Flörsheim in Richtung Flörsheim-Dalsheim. In einer Rechtskurve kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw. Der Mofa-Fahrer wurde beim Sturz nicht verletzt. Gegenüber der unfallaufnehmenden Streife der PI Alzey räumte er jedoch unmittelbar ein, seinen Führerschein bereits wegen der Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinfluss verloren zu haben und auch in den Tagen zuvor Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ein Drogenvortest reagierte daher auch positiv. Dem Mofa-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell