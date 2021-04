Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Betrunkener Radfahrer mit gestohlenem Fahrrad unterwegs

Wendelsheim (ots)

Ein Verkehrsteilnehmer teilte der Polizei in Wörrstadt am Mittwoch, 14.04.2021, gegen 16:30 Uhr, mit, dass eine betrunkene männliche Person mit dem Fahrrad zwischen Wonsheim und Wendelsheim unterwegs sei. Der 56-jährige Radfahrer aus Alzey wurde in Wendelsheim angetroffen und kontrolliert. Einen Atemalkoholtest erbrachte ein Ergebnis von 1,39 Promille. Bei der Kontrolle war noch nicht bekannt, dass das benutze Fahrrad entwendet war. Am gleichen Abend meldete sich der Besitzer des Fahrrades, welches ihm aus einer Halle bei Gumbsheim gestohlen wurde. Den Fahrradfahrer erwartet somit nicht nur eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt, sondern auch wegen Diebstahl des Fahrrades.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell