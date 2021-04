Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw

Saulheim, L401/L429 (ots)

Ein 31-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am frühen Abend des 13.04.2021 die L401 von Nieder-Olm kommend in Richtung Wörrstadt. An der Einmündung zur L429 (Mainzer Straße) in Richtung Saulheim bog ein entgegenkommender,42-jähriger Pkw-Fahrer, nach links in die L429 ein. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand, jedoch mussten beide Pkw aufgrund der Beschädigungen abgeschleppt werden.

