Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Sachbeschädigung durch Graffito an Seniorenresidenz Römergarten

Saulheim (ots)

In der Nacht von Samstag, 10.04. auf Sonntag, 11.04.2021, brachten unbekannte Täter ein Graffito an der Garagenwand des Hauses Gabriel der Römergarten Residenz in Saulheim in der Ritter-Hundt-Straße an. Die Polizeiwache Wörrstadt bittet um Zeugenhinweise unter Tel.-Nr. 06732 911-100.

