Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Illegal Reinigungsmittel entsorgt.

Alzey-Weinheim (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurden in der Gemarkung Alzey-Weinheim in der Nähe der Grillhütte (südlich der Landstraße 406) und der Weinkirche (in den Weinbergen nördlich des Sportplatzes) illegal größere Mengen Reinigungsmittel entsorgt. An beiden Stellen wurden durch den oder die Täter diverse Kanister und Plastikflaschen abgestellt, anstatt diese fachgerecht entsorgen zu lassen. Die Polizei Alzey hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter 06731/911-0 zu melden. Zum Abtransport musste die Freiwillige Feuerwehr hinzugezogen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell