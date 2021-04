Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: technische Störung am Bahnübergang an der B271

Alzey (ots)

Am heutigen Morgen, kurz nach 05:00 Uhr, kam es zu einer technischen Störung am Bahnübergang an der B271, Ortseingang Alzey. Die geschlossenen Schranken öffneten sich für einen längeren Zeitraum nicht mehr, so dass wartende Verkehrsteilnehmer die Polizei informierten. Da immer wieder Fahrzeuge an der geschlossenen Halbschranke den Bahnübergang passierten, wurden Kräfte der Polizeiinspektion Alzey zur Verkehrsregelung eingesetzt. Im morgendlichen Berufsverkehr kam es zu Rückstaus in beide Richtungen. Um 07:35 Uhr hatte der Techniker der Deutschen Bahn AG das Problem gelöst und der Bahnübergang konnte wieder freigegeben werden.

