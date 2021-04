Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Traktor, eine Person leicht verletzt

Alzey-Weinheim, K10 (ots)

Eine 43-jähre Pkw-Fahrerin befuhr am gestrigen Nachmittag, 08.04.2021, 14:40 Uhr, die K10 von der L401 kommend in Richtung Alzey-Weinheim. Beim Überholen eines in gleicher Richtung fahrenden Traktors biegt dieser nach links in einen Feldweg ab. Der Traktor kippt durch den Zusammenstoß auf die Seite, wobei sich der 57-jährige Fahrer leicht verletzt. Die beiden beschädigten Fahrzeuge mussten jeweils abgeschleppt werden.

