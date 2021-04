Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: geplatzter Lkw-Reifen, Beschädigung von zwei Pkw

Flomborn, L 386 (ots)

am Dienstag, 06.04.2021, kurz nach 06:00 Uhr platzte an einem Lkw, der die L 386 aus Richtung Kirchheimbolanden kommend befuhr, in Höhe der Ortslage Flomborn einer der hinteren Reifen. Durch umherfliegende Reifenteile wurden zwei entgegenkommende Pkw beschädigt. Einer davon musste abgeschleppt werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

