Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: schwer verletzte Radfahrerin nach Sturz

Alzey (ots)

eine 51-jährige Radfahrerin befuhr am späten Abend des 30.03.2021, die Bahnhofstraße in Richtung Spießgasse. Im Bereich der Baustelle in Höhe des Gesundheitszentrums kam die Radfahrerin, nach bisherigen Erkenntnissen ohne eine Beteiligung eines weiteren Verkehrsteilnehmers, zu Fall und verletzte sich schwer. Sie wurde zur Behandlung in die Uniklinik nach Mainz verbracht. Die Polizei Alzey bittet um Zeugenhinweise, die zur Klärung des Geschehensablaufes beitragen können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell