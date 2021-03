Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Betrunken mit dem Mofa unterwegs

Bechtheim (ots)

Ein 63-jähriger Bechtheimer Mofafahrer fiel am frühen Freitagabend bei einer Verkehrskontrolle in Bechtheim auf. Er hatte deutlich dem Alkohol zugesprochen. Der an der Kontrollstelle festgestellte Wert von 1,5%o machte eine Blutprobe erforderlich und dürfte eine empfindliche Geldstrafe nach sich ziehen.

