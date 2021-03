Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Fahren ohne Fahrerlaubnis - Polizei trifft "alten Bekannten"

Alzey (ots)

Am heutigen Mittwoch den 24.03.2021 befährt eine Streifenwagenbesatzung gegen 14:00 Uhr die Berliner Straße in Alzey. Im Gegenverkehr fällt den Beamten ein Pkw auf, der ihnen aus einem Vorfall im Januar 2021 schon bekannt ist. Damals war das Fahrzeug kontrolliert worden, weil der Termin zur Hauptuntersuchung um 3 Jahre (!) überschritten war. Bei der Kontrolle wurde damals außerdem festgestellt, dass der Halter nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Beamten wendeten daraufhin ihren Streifenwagen und konnten den Pkw schließlich in der Bahnhofstraße einer Kontrolle unterziehen. Am Steuer saß erneut der Fahrzeughalter. Zwar hatte er zwischenzeitlich den Pkw zur Hauptuntersuchung vorgeführt, im Besitz einer Fahrerlaubnis war er jedoch immer noch nicht. Eine Überprüfung ergab zudem, dass gegen ihn ein Haftbefehl bestand, da er eine Geldstrafe wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis nicht bezahlt hatte. Der Mann wurde daraufhin festgenommen und zur Polizeidienststelle verbracht. Von dort aus konnte er einen Verwandten verständigen, der die ausstehende Geldstrafe für ihn beglich und ihn somit zu mindestens vorläufig vor dem Gefängnis bewahrte. Ein neues Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wegen des heutigen Vorfalls wurde gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell