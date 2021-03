Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Kinder finden gefährliches Insektizid in Bachlauf

Sulzheim (ots)

Am Dienstag, 23.03.2021, wurde der Polizeiwache Wörrstadt gegen 16.45 Uhr gemeldet, dass zwei 12-jährige Mädchen einen ungewöhnlichen Fund in Sulzheim gemacht hätten. Die Mädchen waren am Bachlauf des Ochsenbaches unterwegs, als sie am Böschungshang zwei aufgerissene Gebinde mit einem Pulver fanden. Bei einem handelte es sich laut Aufschrift um das Insektizid und E605, bei dem anderen um das Herbizid Dithane-Ultra. Dieses gefährliche Insektizid wurde in den 40-er Jahren hergestellt und gelangte 1948 in den Handel. Aufgrund seiner extremen Gefährlich wurde es im Januar 2002 in Deutschland verboten. Eine unbekannte Menge der Stoffe befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Bach. Die Kinder hatten die Gebinde berührt. Nach Abklärung mit der Giftnotrufzentrale wurden sie vorsorglich von ihren Eltern in ein Krankenhaus gebracht. Bei beiden lagen keine Symptome für eine Vergiftung vor. Von den Freiwilligen Feuerwehren des Landkreises Alzey-Worms waren ein Gefahrstoffzug und ca. 50 Einsatzkräfte im Einsatz. Es wurde eine Wassersperre installiert wodurch Giftreste geborgen werden konnten. Die Kriminalpolizei Alzey bittet um Zeugenhinweise bezüglich der illegalen Entsorgung der Stoffe und verdächtiger Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang unter 06731/9110.

