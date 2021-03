Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Unbekannte beschädigen Reifen an geparktem Fahrzeug

Wöllstein (ots)

Ein 31jähriger Wöllsteiner stellte am Samstagabend sein Fahrzeug einige Stunden in der Eleonorenstraße ab, um einen Freund zu besuchen. Als er kurz nach Mitternacht zu seinem PKW zurückkam musste er feststellen, dass beide Reifen auf der rechten Seite des Wagens platt waren. Bei der Spurensuche am Fahrzeug durch Beamte der Polizei Alzey stellten diese dann Einstichstellen in den Reifen fest. Die Polizei in Alzey bittet mögliche Zeugen um Hinweise (06731/911-0).

