Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Pkw-Fahrerin

Gundersheim, L 386 (ots)

Mittwoch, 17.03.2021, gegen 13:00 Uhr: Ein 40-jähriger Pkw-Fahrer, der von der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz an der Anschlussstelle Gundersheim abfuhr, wollte an der Einmündung zur L 386 nach links in Richtung Gundersheim abbiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einer 63-jährigen Pkw-Fahrerin, die die L 386 aus Richtung Gundersheim kommend in Richtung Westhofen befuhr. Die Frau wurde hierbei verletzt. Beide Pkw waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

