Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: "Verlorener" Motorroller

Wöllstein (ots)

Die 32-jährige Besitzerin eines Motorrollers meldete den angeblichen Diebstahl ihres Zweirades vor dem Penny-Markt in Wöllstein am gestrigen Abend der Polizei. Die Streifenwagenbesatzung konnte nach einigem Suchen die vermeintlich Geschädigte des Diebstahls in völlig betrunkenem Zustand antreffen. Sie hatte ihren "verlorenen" Roller gerade wieder gefunden. Da eine mögliche Fahrt unter Alkoholeinfluss nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der Schlüssel des Rollers sichergestellt.

