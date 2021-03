Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrskontrollen mit Zielrichtung Handynutzung und Nichtanlegen Gurt

Alzey (ots)

Die Polizeiinspektion Alzey führte am Dienstag, 16.03.2021, Verkehrskontrollen in Alzey durch. Zielrichtung der Kontrollen waren die Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt sowie das Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes. Ein nicht unerheblicher Anteil an der Verursachung von Verkehrsunfällen schreibt die Unfallforschung der Ablenkung durch die Nutzung von Mobiltelefonen zu, weshalb die Kontrolle neben der Sanktionierung des Fehlverhaltens auch der Aufklärung und künftigen Verhaltensänderung diente. Insgesamt wurden 5 Fahrzeugführerinnen und -führer wegen der Nutzung eines Mobiltelefons beanzeigt. Wegen des Nichtanlegens des Sicherheitsgurte wurden 4 und wegen sonstiger Verstöße wurden insgesamt 6 Personen verwarnt.

