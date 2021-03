Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Brand in Weingut

Bermersheim / VG Wonnegau (ots)

Am heutigen 15.03.2021 kam es gegen 15 Uhr zu einem Brand in einem Weingut in Bermersheim. Es brannte dort in einer Arbeitsküche in der Scheune des Anwesen. Mehrere freiwillige Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Wonnegau waren nach kurzer Zeit vor Ort. Unter Atemschutz gelang es ihnen das Feuer rasch zu bekämpfen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Als mögliche Ursache kommt derzeit ein Elektroherd in der Arbeitsküche in Betracht. Hierzu müssen jedoch noch weitere Ermittlungen durch die Kriminalpolizei erfolgen. Im Zuge des Brandes zogen sich insgesamt vier Personen / Anwohner eine leichte Rauchgasvergiftung zu und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Es entstand außerdem Sachschaden. Zur Höhe können zurzeit jedoch noch keine Angaben gemacht werden.

