Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Rollerfahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Alzey (ots)

In der Alzeyer Kaiserstraße fiel den Beamten am Sonntag, 14.03.2021, ein Motorroller auf, an dem statt des seit 1. März gültigen blauen Versicherungskennzeichens ein schwarzes aus dem Vorjahr angebracht war. Bei der Kontrolle des 19-jährigen Fahrers stellten die Beamten fest, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen der Teilnahme am Straßenverkehr unter Einfluss berauschender Mittel.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell