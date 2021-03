Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Auseinandersetzung zwischen alkoholisierten Personen

Alzey (ots)

Am frühen Sonntagmorgen,14.03.2021, 00:50 Uhr, wurde der Polizei eine Schlägerei mit 6-7 Beteiligen im Wächterspfad in Alzey gemeldet. Vor Ort konnten mehrere stark alkoholisierte männliche Personen festgestellt werden. Diese hatten zusammen gefeiert und in der Folge kam es zu den Auseinandersetzungen, wodurch jedoch niemand verletzt wurde. In wieweit Verstöße gegen die aktuelle Corona-Bekämpfungsverordnung vorliegen, wird geprüft.

