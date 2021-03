Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Anhänger durch Sturmböe umgekippt

B420 zwischen Wörrstadt und Schornsheim (ots)

Die Auswirkungen einer Sturmböe bekam der Fahrer eines Gespanns (Kleintransporter mit Planenanhänger) am Samstag, 13.03.2021, 16:20 Uhr, auf der B420 von Wörrstadt in Fahrtrichtung Schornsheim zu spüren. Der mit Weinkanistern beladene Anhänger kippte auf der Fahrbahn durch einen Windstoß um. Hierbei wurden einige Weinkanister sowie die Deichsel des Anhängers beschädigt. Durch das Umkippen des Anhängen entstanden in der Asphaltdecke mehrere Kratzspuren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell