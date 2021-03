Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Fußgängerin

Bild-Infos

Download

Wonsheim (ots)

Am gestrigen Freitagabend, gegen 19:05 Uhr, kam es auf der L400 zwischen den Ortschaften Wonsheim und Siefersheim zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr die 50-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW die Landstraße bei andauerndem Regen und regennasser Fahrbahn. Kurz nach dem Ortsausgang Wonsheim kommt es zum Zusammenstoß mit einer, am rechten Fahrbahnrand gehenden, 45-jährigen Fußgängerin. Die Fußgängerin verstirbt nach Reanimation noch am Unfallort.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, sich bei der Polizeiinspektion Alzey unter 06731 / 911-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell