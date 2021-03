Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: unseriöse Handwerker unterwegs

Wendelsheim (ots)

Am gestrigen Tag (11.03.2021) meldete sich ein Geschädigter aus Wendelsheim, dem am 05.03.2021 von Arbeitern eine Dachrinnenerneuerung zum Preis von 160,- EUR angeboten wurde. Der Wendelsheimer nimmt das Angebot an, ohne sich einen Kostenvoranschlag erstellen zu lassen. Nach Fertigstellung der Arbeiten verlangen die Arbeiter einen Gesamtbetrag von 4.000,- EUR, den der Geschädigte aus Angst vor einer Eskalation bar bezahlt. Bei dem von den Arbeitern benutzten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Kastenwagen mit polnischem Kennzeichen.

In Fällen des Anbietens von Handwerkerleistungen empfiehlt es sich, einen Kostenvoranschlag mit den voraussichtlichen Material- und Lohnkosten aushändigen zu lassen. Seriöse Firmen kommen auch nicht unaufgefordert vor Ort und beginnen mit den Arbeiten. Es sollten immer Informationen über die Firma, deren Anschrift und Erreichbarkeit eingeholt werden. Im Zweifel, insbesondere wenn "Druck" ausgeübt wird, die Polizei verständigen.

