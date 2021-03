Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Angriff auf Frau

Gau-Bickelheim (ots)

Am Sonntag, 28.02.2021, ging eine 55-Jährige aus Bickelheim in der Gemarkung von Gau-Bickelheim spazieren. Sie lief den Sankt Martinsweg in südlicher Richtung und überquerte gegen 17.00 Uhr die Autobahnbrücke. Hiernach folgte sie einem Wirtschaftsweg entlang der A61 in westlicher Richtung, als ihr von hinten so heftig gegen den Rücken gestoßen wurde, dass sie nach vorne auf die Knie fiel. Der oder die Täter/-in flüchtete sodann in unbekannte Richtung. Eine nähere Beschreibung war der Geschädigten nicht möglich. Die Gau-Bickelheimerin wurde leicht verletzt. Laut Angaben der Geschädigten waren ihr vor der Tat verschiedene andere Fußgänger begegnet. Die Polizei bittet insbesondere diesen Personenkreis, aber auch anderen Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 06731/9110 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell