Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Gebäudebrand mit hohem Sachschaden

Westhofen (ots)

Am Abend des 26.02.2021 gegen 21:40 Uhr ging über Notruf die Meldung eines Gebäudebrandes in Westhofen ein. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das betroffene Gebäude im Ortskern von Westhofen bereits in Vollbrand. Die beiden Bewohner des Gebäudes konnten dieses noch vor Eintreffen der Rettungskräfte selbstständig verlassen. Ein Bewohner erlitt im Rahmen dessen leichte Verletzungen durch einen Sturz. Die Löscharbeiten der Feuerwehr, welche mit circa 70 Einsatzkräften im Einsatz war, dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. Das Gebäude ist aktuell unbewohnbar und einsturzgefährdet. Der Sachschaden dürfte nach ersten Einschätzungen im sechsstelligen Bereich liegen. Die polizeilichen Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt und dauern weiter an.

