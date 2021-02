Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Trickdieb in Alzey

Alzey (ots)

Am Dienstag, 23.02.2021, wurde ein Alzeyer Opfer eines Trickdiebes. Der 82-Jährige hob gegen 09.30 Uhr auf seiner Bank in Alzey Geld ab und lief durch die Antoniterstraße. In Höhe des Rossmarktes wurde er von einem Mann angesprochen und um den Wechsel von Münzgeld für den Parkautomaten gebeten. Der Alzeyer wechselte hilfsbereit die Münze und steckte seine Geldbörse wieder ein. Beim späteren Bezahlvorgang in einem Geschäft stellte er dann fest, dass aus der Geldbörse mehrere hundert Euro fehlten. Der Alzeyer vermutete, dass er beim Geldwechsel zuvor abgelenkt worden war. Der Täter wurde als männlich, 35-40 Jahre alt und 180 - 185 cm groß beschrieben. Der Mann hatte mittellange, dunkelbraune Haare und war mit einer blauen Jeans und dunklen Lederjacke bekleidet. Er hatte von sich selbst behauptet Niederländer zu sein. Die Polizei Alzey bittet um Zeugenhinweise unter 06731/9110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell