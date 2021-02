Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Wöllstein (ots)

Am Samstagnachmittag ereignete sich in der Siefersheimer Straße ein Verkehrsunfall, infolge dessen, neben den beiden Autofahrern, auch ein mitfahrendes Kleinkind leicht verletzt in ein Bad Kreuznacher Krankenhaus eingeliefert werden mussten.

Ein 42-jähriger Siefersheimer hatte eine für ihn rot zeigende Ampel übersehen und war mit einem kreuzenden 26-jährigen Bad Kreuznacher und anschließend mit dem Ampelmast kollidiert. Glücklicherweise waren die Verletzungen der Fahrzeuginsassen nur leichterer Natur.

