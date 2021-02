Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Autokennzeichen gestohlen

Gau-Odernheim (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in Gau-Odernheim an insgesamt sechs PKW die amtlichen Kennzeichen entwendet. Die Fahrzeuge waren in Gau-Odernheim in der Kegelbahnstraße und in der Mühlstraße vor der Petersberghalle geparkt. Hier ist auffällig, dass an jedem PKW jeweils nur ein Kennzeichen, also nur das vordere oder das hintere, gestohlen wurden. Zu einer weiteren Tat kam es zur gleichen Zeit in Gundersheim. Hier wurde ein Kennzeichen an einem in der Burgunderstraße geparkten PKW gestohlen. Die Polizei Alzey bittet um Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen in diesem Zusammenhang unter 06731/9110.

