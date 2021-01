Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Bechtolsheim: Scheunenbrand - Zeugen gesucht

Alzey

Am 08.01.2021 gegen 15:50 Uhr meldete die Berufsfeuerwehr über Notruf, dass eine Scheune in Bechtolsheim brenne. Menschen oder Tiere seien nicht in Gefahr. Es sei eine starke Rauchentwicklung erkennbar. Bei dem Eintreffen der Polizei waren bereits erste Kräfte der freiwillige Feuerwehr Bechtolsheim am Brandort. Durch den schnellen Löschangriff der eingesetzten Feuerwehrkräfte konnte das Übergreifen auf die gesamte Scheune verhindert werden Durch den Brand wurden die Dachbalken sowie das Wellblechdach der Scheune beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 bis 15.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Alzey unter der Rufnummer 06731/ 911-100 in Verbindung zu setzen.

