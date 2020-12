Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Westhofen, Sachbeschädigungen an KFZ

AlzeyAlzey (ots)

Sonntag, 27.12.2020, 00:40Uhr

Am frühen Sonntag Morgen wird der Polizei Alzey gemeldet, dass vier Jugendliche in der Wormser Straße in Westhofen, Autospiegel abtreten. Der Mitteiler versuchte diesen, bis zum Eintreffen der Polizei, zu folgen. Auf Höhe "Am alten Backhaus" verlor er sie allerdings aus den Augen. Eine Personenbeschreibung konnte nicht abgegeben werden. Eine mit mehreren Streifenwagen eingeleitete Fahndung nach den Tätern, verlief ohne Erfolg. Insgesamt konnten an vier PKWs, abgebrochene Außenspiegel festgestellt werden.

Hinweise, sowie Meldungen zu weiteren Geschädigten, nimmt die Polizei Alzey unter der Telefonnummer: 06731-9110 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Alzey

Telefon: 06731 911-100

E-Mail: pialzey@polizei.rlp.de

http://ots.de/zDvT9r

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell